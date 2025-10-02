“Bomberos fue creciendo a la par de la ciudad”
El comandante general Raúl Ferreira, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, dialogó con la unidad móvil de LU32 en el marco del desayuno de camaradería que se ofreció este jueves por la mañana en el cuartel central.
El voluntario recordó que “Olavarría nació en 1867 y nuestra institución empezó a caminar y fue fundada en 1949, con lo cual tuvieron que pasar 82 años”.
En este punto afirmó: “Hemos tomado un compromiso con toda la sociedad: los que empezaron, los que nos forjaron, a todos nosotros; y esta institución fue creciendo a la par de toda esta ciudad, que es industrial y comercial”.
“Es una de las ciudades más importantes que hay —declaró— y hay que estar a tono con todas esas cualidades”.
Pero, agregó, “Bomberos es una institución donde tenés que saber bien que tenés que empezar a dividir el tiempo entre la familia, el trabajo y esta pasión o esta vocación que uno tiene, porque te roba muchas horas si vos le querés dar un salto de calidad importante”.