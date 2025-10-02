El voluntario recordó que “Olavarría nació en 1867 y nuestra institución empezó a caminar y fue fundada en 1949, con lo cual tuvieron que pasar 82 años”.

En este punto afirmó: “Hemos tomado un compromiso con toda la sociedad: los que empezaron, los que nos forjaron, a todos nosotros; y esta institución fue creciendo a la par de toda esta ciudad, que es industrial y comercial”.

“Es una de las ciudades más importantes que hay —declaró— y hay que estar a tono con todas esas cualidades”.

Pero, agregó, “Bomberos es una institución donde tenés que saber bien que tenés que empezar a dividir el tiempo entre la familia, el trabajo y esta pasión o esta vocación que uno tiene, porque te roba muchas horas si vos le querés dar un salto de calidad importante”.