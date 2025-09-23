La modalidad es con entrada libre y gratuita, pero quienes deseen colaborar con la institución podrán hacerlo mediante una donación en efectivo por sobre o por billetera virtual.

El repertorio estará integrado, en la primera parte, por la obra de Robert Schumann (1810-1856), Sinfonía n.º 4 en re menor, op. 120; y en la segunda parte se interpretarán obras de Edward Elgar (1857-1934): Concierto para violonchelo en mi menor, op. 85, que contará con la participación de la solista en violonchelo Jaqueline Oroc; y Pompa y circunstancia. Marcha n.º 1, op. 39. La dirección musical estará a cargo del Mtro. Diego Lurbe.

CORIM es un establecimiento con una tradición educativa y de acompañamiento de más de 50 años, con el objetivo de favorecer y garantizar la inclusión educativa de personas con discapacidad, trabajando con especial énfasis en la estimulación temprana.

Cuenta con un equipo de docentes y profesionales de gran compromiso y trayectoria, capacitados para la atención de los niños y las niñas a través de distintas actividades, propuestas y talleres.

Respecto a la artista, cabe destacar que Jaqueline Oroc es intérprete y docente porteña. Solista adjunta de la Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto" y licenciada en Música (UNA). Se desempeña como profesora en la cátedra de Violoncello Tango en la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA) y como directora del "Ensamble de Chelos de Música Popular" que reside en La Casa del Tango de Buenos Aires desde el año 2023.

Estudió en Estados Unidos como becaria en la cátedra del Mtro. Dr. Alexander Russakovsky, donde obtuvo diversas menciones de honor y string jury awards. Realizó capacitaciones con maestros como Viktor Uzur, Gregorio Robino, Favio Presgrave, Uri Vardi, Felix Wang y Robert Suetholz, entre otros. Participó en distintas orquestas como la Orquesta Sinfónica Nacional, Mississippi Symphony Orchestra, Tupelo Symphony Orchestra y Meridian Symphony Orchestra, entre otras.