La jornada tendrá lugar el día 22 de octubre a las 18:30 horas en el Auditorio del Museo de las Ciencias “Rita Toniutti”.

La propuesta busca brindar herramientas para comprender cómo actuar frente a situaciones de riesgo y, al mismo tiempo, desmitificar creencias erróneas en torno a estas especies. A través de un enfoque educativo y de sensibilización, se resaltará el valor fundamental que estas especies tienen dentro del equilibrio ecológico, promoviendo el respeto hacia la naturaleza y una convivencia más sana con nuestro entorno.

En esta oportunidad, la charla estará dirigida exclusivamente a corredores, con el fin de brindarles conocimientos prácticos y específicos para sus actividades en entornos naturales.

La actividad se enmarca dentro del ciclo “Olavarría se capacita”, impulsado por la Subsecretaría de Deportes, en articulación con la Subsecretaría de Cultura y el Bioparque La Máxima.