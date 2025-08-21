En la presentación del vehículo exclusiva para medios locales, se mostró el nuevo SUV de la familia Volkswagen y sus características técnicas. Estuvieron presentes trabajadores de la sede ubicada en Ruta 226, y autoridades.

Martin O'Farrell Gerente General Hauswagen Olavarría resaltó que el TERA es “un auto para todo público ya que abarca las necesidades de una persona jóven y soltera, hasta las de una familia”. Resaltando que “hoy en día se busca eso con todos los modelos de la marca”.

Andrés Luis Díaz resaltó la presencia en la zona de Volkswagen, aclarando: “tenemos el 25% de representación en las calles, lo que implica que de cada cuatro autos, uno es nuestro”.

NB