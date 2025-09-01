Musica
«Decidí volcarme hacia el pop y es un gran desafío para mí»
Chantal Heiland pasó por Enfocados. La joven cantante, radicada en Buenos Aires, nos contó sobre su presente musical.
Hace un tiempo decidió incursionar en el g��nero pop, lo que representa un gran desafío para su carrera musical. En su paso por Enfocados nos manifestó que desde hace un tiempo está viviendo en Buenos Aires, acompañada por su mamá, y que cada tanto viene de visita a Olavarría. Estos últimos días estuvo participando del programa de televisión “Bienvenido a ganar”, que se emite por Canal 9 con la conducción de Laurita Fernández. “Fue una experiencia muy linda; es la primera vez que me presenté en un reality, estaba un poco nerviosa, pero salió bastante bien”, dijo Chantal. La artista olavarriense se encuentra trabajando en su nuevo proyecto musical y prometió que pronto habrá novedades.