El director de la escuela organizadora, Guillermo Pérez, en diálogo con el móvil de LU32, comentó que “este torneo ya se ha institucionalizado hace un par de años. Este primer año se realizó el primero en Secundaria 17, Sierra Chica. Secundaria 6, ex Nacional, tomó la posta del segundo encuentro y nosotros tomamos la posta del tercer encuentro. Para nosotros fue un desafío”.

Para el director es claro que “genera que la comunidad educativa se movilice para hacer esta organización, desde cooperadora que estuvo a cargo de los trofeos, desde los profes de arte que estuvieron, aparte, en la ambientación, desde todos los profes que estuvieron participando, de los chicos del centro estudiante que estuvieron haciendo las invitaciones y demás”

“Eso hace que sea un encuentro lindo, de comunidad, de solidaridad, donde el ajedrez es la excusa para encontrarse”, afirmó.

