“Este es el cuarto año consecutivo que la escuela tiene el placer y el orgullo de poder llevar adelante un torneo de esta magnitud, porque no solamente reúne a las escuelas secundarias del distrito, también ahora hacemos partícipe al taller de la municipalidad que se da en las escuelas primarias y en las escuelas secundarias”, señaló Patricio Fenzel, director de la institución organizadora., en diálogo con la unidad móvil de LU32.

“Desde el área de matemáticas tenemos un profe que hace un tiempo, desde antes de la pandemia, venía impulsando esto de unir lo que es las matemáticas con el ajedrez. Empezaron a trabajar dentro de las clases de matemáticas y, bueno, y a partir de ahí surgió con la participación de los chicos, gestionar el primer torneo ajedrez que se hizo interno dentro de la escuela. Se invitaron a algunos nenes de la EP24 y ahí arrancó un poquito todo esto que hoy, bueno, podemos disfrutar con los directivos y docentes de todas las escuelas secundarias de Olavarría”.

“Para nosotros es importantísimo porque dentro también hace, al hacer pedagógico, los chicos primero trabajan todo lo que es el pensamiento abstracto y demás, por eso se empezó a implementar en las escuelas primarias y para también ayudar a tener distintas posibilidades de pensamiento”, dijo el docente.

“El ajedrez te ayuda a usar mucho la cabeza, te ayuda a gestionar, a hacer estrategias y, bueno, y la escuela un poquito es eso, el aula tiene que ser un poquito el hacedor de este tipo de pensamientos, de resolver situaciones en lo inmediato porque sabemos que el ajedrez también se juega por tiempo y las actividades que se preparan dentro del aula es un poquito implementadas a través de lo que es el ajedrez”, manifestó.