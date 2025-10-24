Este jueves 23 de octubre, en la Escuela Secundaria Técnica N.º 1, se realizó un encuentro denominado “Repensando la Educación Técnica-Profesional 2026-2027” destinado a directores, jefes de área, profesores de taller y estudiantes del ciclo superior de las escuelas técnicas N.º 1 y 2; Escuela Agraria N.º 1; Centro de Producción Total N.º 8 de Espigas; Centro de Educación Agraria de San Jacinto; centros de formación profesional N.º 401, 402 y 403; y el Instituto Superior de Formación Técnica N.º 130.

El encuentro tuvo como eje principal repensar estrategias de cara a que el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 prevé para la educación técnica y profesional recursos por $18.429 millones; un 50% menos en términos nominales que en 2025 y 56% en términos reales.

Al aire de LU32, Marta Casanella, inspectora regional de educación, repasó lo abordado en esta reunión y cómo utilizan las escuelas técnicas, profesionales y agrarias el Fondo Nacional para las Escuelas de Educación Técnico-Profesional:

“En el presupuesto presentado para el 2026 figura la derogación del artículo 52° de la Ley de Educación Técnico-Profesional. Ese artículo establece la creación de un fondo nacional que financia las mejoras y la calidad de las escuelas técnico-profesionales. Ese artículo prevé la asignación del 0,2% de los ingresos públicos en general. Parece una cifra pequeña, pero no lo es. Estamos hablando de un fondo nacional”, explicó.

“Esos ingresos le permitían y le permiten, le deben permitir, a las escuelas técnicas tener acceso a las mejoras que requieren los cambios tecnológicos. Esto lo desarrollamos bastante; es decir, ¿para qué es ese fondo? Para poder comprar las herramientas y los elementos necesarios para poder seguir enseñando y seguir construyendo conocimientos, para formar profesionales idóneos al mundo, al contexto en el cual se van a desarrollar o se van a incluir laboralmente. Esto es fundamental, imprescindible e irreemplazable. Eso es también un concepto que desarrollamos entre todos en el encuentro. El aporte del Estado nacional no es reemplazable por otro actor”, sostuvo la inspectora regional de educación.

Marta Casanella también indicó cómo impactaría esta reducción del presupuesto en el día a día de las escuelas técnico-profesionales, y resaltó que donde más lo haría es en la posibilidad de desarrollar proyectos de relevancia institucional:

“Concretamente, sería no tener dinero para comprar electrodos, clavos, madera, alimentos para los animales. Cuando el dinero no está, impacta directamente; no hay que hacer grandes proyecciones. No podemos comprar, no podemos reponer una máquina que se nos rompe, no podemos comprar los elementos que necesitamos para poder sostener y financiar la cantidad de proyectos y la riqueza de estos proyectos”, señaló Casanella.

“Nos fuimos muy contentos del encuentro porque, si hay algo que caracteriza a la educación técnico-profesional, es la innovación y la riqueza en sus proyectos. Si en algún momento recorren las ferias de ciencia observan y ven proyectos concretos: biocombustibles, combustibles alternativos, proyectos muy interesantes que requieren elementos para ser llevados adelante. El impacto lo tenemos claro y concreto; ya sucede, porque este año tuvimos un descenso del 50% en cuanto a los aportes recibidos y estaríamos ante un escenario en el que prácticamente desaparecerían”, problematizó la inspectora regional de educación.

“La comunidad educativa tiene, en general, el músculo aprendido de resistir y ser creativa, porque esto no es la primera vez que nos pasa. Entonces, bueno, unirnos para desarrollar proyectos que tengan que ver con lo que nosotros llamamos integralidad de la educación técnico-profesional, ¿no?

En última instancia, al ser consultada respecto de si peligra la inscripción en las escuelas técnicas, profesionales y agrarias para el año que viene, Marta Casanella sostuvo que “en la Provincia de Buenos Aires no hay ningún riesgo de no poder desarrollar las actividades”:

“Nosotros tenemos garantizada una estructura muy sólida que ha progresado y se ha ampliado desde todos los puntos de vista posibles. El desarrollo que ha tenido en estos últimos años la formación profesional es enorme: el diseño curricular, la infraestructura, la calidad de las propuestas, la articulación con el entorno productivo local, el entramado productivo local. Hay un gran trabajo que redunda en que estemos bien armados en ese sentido”, concluyó Marta Casanella, inspectora regional de educación.