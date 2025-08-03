“En lo que es seguridad, estamos bastante bien. Bien. Estamos trabajando bien con toda la cúpula policial”, afirmó Sandro Salías en diálogo con LU32.

“Hemos logrado que el móvil pase a tres o cuatro veces, y cuando el móvil anda, los barrios se tranquilizan, y la verdad que nosotros estamos tranquilos”, explicó el dirigente barrial.

En cuanto a las calles, comentó que se están trabajando en hacer mantenimiento. “Dicen que con un poco de agua se mejoran enseguida, pero está la promesa del intendente que supuestamente este año o el otro ya arrancamos el asfalto. Tenemos cordón cuneta, y en verdad todas las calles están bastante bien”.

Aunque explicó que últimamente tienen algunos inconvenientes con aquellos que arrojan basura. Según Salías no sería gente del barrio, sino de otros sectores de la ciudad que se acercan a arrojan desperdicios en el lugar.

“Que estamos con el barrio ya va a ser casi 20 años más o menos. Yo fui uno de los que trabajó con la cooperativa en aquel tiempo. Hacíamos las casas para la misma familia que trabajaba, se quedaba con la casa”, comentó y sostuvo que en todo este tiempo el barrio “ha cambiado mucho, la verdad que mucho. La gente también nos acompaña, siempre nos estuvieron acompañando los vecinos”.

“Hace tres meses y pico armamos la comisión y se acercaron más de 50, 60 vecinos. Los otros nos acompañan”, dijo y comentó que la Junta Vecinal tiene actualmente 15 integrantes más 30 socios.

Sandro Salías no sólo está en la presidencia de su barrio sino que también líder al Federación de Sociedades de Fomento y Juntas Vecinales de Olavarría. “Lo que está costando es conseguir gente, no se han hecho a su debido tiempo y la verdad que por hoy cuesta tener a los jóvenes”.

