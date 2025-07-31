Explicó que deben acercarse a la oficina ubicada en el Palacio San Martín, de 7 a 13 hs, de lunes a viernes. Hay tiempo hasta el 31 de agosto, y hay que hacerlo con DNI, fotocopia y CBU. Aclaró que no está determinado el tiempo en que se realice el depósito luego de presentar la documentación correspondiente.

“El bono es mucho al bolsillo del jubilado. Hoy día representa mucho porque si no nosotros, entre que cobramos menos que el activo, cada uno cobra su porcentaje, íbamos a cobrar 5.000 pesos y teniendo ahora este bono ya es mucho más significativo al bolsillo”, cerró Garay.

SG