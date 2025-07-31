‘El bono es mucho para el bolsillo del jubilado’
Lo expresó en la Unidad Móvil de Lu32 Graciela Garay, presidenta del Centro de Jubilados del Sindicato de Empleados Municipales, en relación al nuevo acuerdo paritario con la Comuna. Se refirió a como tiene que hacer un jubilado municipal para cobrar el bono acordado y hasta cuando tiene plazo.
Explicó que deben acercarse a la oficina ubicada en el Palacio San Martín, de 7 a 13 hs, de lunes a viernes. Hay tiempo hasta el 31 de agosto, y hay que hacerlo con DNI, fotocopia y CBU. Aclaró que no está determinado el tiempo en que se realice el depósito luego de presentar la documentación correspondiente.
“El bono es mucho al bolsillo del jubilado. Hoy día representa mucho porque si no nosotros, entre que cobramos menos que el activo, cada uno cobra su porcentaje, íbamos a cobrar 5.000 pesos y teniendo ahora este bono ya es mucho más significativo al bolsillo”, cerró Garay.
SG