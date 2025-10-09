Primeramente, el titular del CIPO sentenció: "Ya tenemos tres aumentos en poco tiempo. El pan aumentará un 8 a 10% dependiendo de cada establecimiento. Venimos con una baja del 20% en las ventas de pan. Ahora irá de $3.000 a $3.500, dependiendo de cada panadería."

Sobre la baja de ventas y los motivos dijo: "Es un poco de todo. La gente cambió el estilo de alimentación. Años atrás era normal comprar un kilo de pan y ahora no tanto. Tiene mucho que ver también con lo económico."

Consultado acerca de cierres de persianas en el rubro expresó: "No hay registro de cierres en la ciudad. Sí hay menos mano de obra y no se reponen esos puestos laborales. Se debe a que no hay mano de obra especializada. Yo tengo este oficio y trato de enseñar siempre al personal, pero no es fácil conseguir gente que trabaje en este rubro."

En cuanto a otros productos dijo: "La materia grasa tuvo también incrementos. Y habrá posiblemente otros ajustes en derivados."

Sobre el malestar del sector: "La carga impositiva, hay muchos costos en los empleados por las cargas sociales, más los impuestos. Sería lógico tener un régimen laboral distinto al de las grandes empresas. El Estado devora todo lo que toma", sentenció al final.