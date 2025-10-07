El jefe comunal participó este martes de una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación, en la que se debatió la eliminación de la ampliación del régimen de Zona Fría prevista en el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno nacional.

Los artículo 71 y 72 del proyecto proponen derogar el beneficio que reduce entre un 30% y un 50% las facturas de gas en zonas de clima frío, alcanzando a millones de usuarios residenciales. Usuarios localidad Olavarría: 43271, usuarios con beneficio zona fría al 50%: 7049 y usuarios con beneficio zona fría al 30%: 36222.

“Derogar esta ley es desconocer las bajas temperaturas que sufren las familias no solo en invierno, sino durante gran parte del año. Olavarría, en varias ocasiones, ha sido la ciudad más fría de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional es comparable con localidades de Tierra del Fuego o Río Negro. Se trata de un derecho básico, no de un privilegio”, destacó Wesner.

En esa misma línea agregó: “Esta medida haría aún más difícil la vida de muchas familias que ya enfrentan una profunda crisis y que a diario vemos cómo deben elegir entre pagar el alquiler, comprar medicamentos o financiar la comida en cuotas”, expresó el jefe comunal.

Durante la reunión también estuvieron presentes intendentes de distintas ciudades afectadas, entre ellos el de Azul, junto a funcionarios, defensorías del pueblo y representantes de asociaciones de consumidores. Todos manifestaron su preocupación por el impacto social y económico que implicaría la eliminación del régimen de Zona Fría.