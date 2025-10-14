Explicó que luego de la denuncia “se va a intimar al vecino para que lo corte (al pasto), pero si el vecino no lo corta será multado”.

En torno a cuándo se corta el pasto de forma compulsiva, sostuvo que “sólo vamos a intervenir en el caso en el que esté en juego la salud pública o la seguridad pública”.

“Todos reclaman por el pasto, pero después nadie quiere pagar por ello” se quejó.

“Por vecinos irresponsables o ausentes, vecinos desaprensivos que no atienden como corresponde sus propiedades, resulta que vos, yo, todos con nuestros impuestos, tenemos que mandar una empresa, porque no tenemos recursos municipales que están en otros lugares cortando el pasto, tenemos que contratar una empresa, para que vaya a cortar el pasto” advirtió.

Se lamentó porque “Si una persona no te corta el pasto, tampoco esperes que te vengan a pagar el corte. Entonces, hemos optado por esta forma más antipática que es la multa”.

Calificó a las multas como “importantes, del orden de 3 millones de pesos. Depende de varias cuestiones, pero andan en ese valor”.

Por otro lado, reveló que hay “entre 300 y 500 expedientes dando vueltas de corte de pastos. Siguen siendo una absoluta minoría”.

Pero reiteró “somos bien claros: vamos a multar, pero no vamos a salir a cortar”.

Al ser consultado por la situación de los terrenos de propiedad municipal, reconoció que puede haber incumplimientos en los cortes de pastos por parte de algunas empresas, a las que han intimado.

“Acabamos de tener una reunión para actuar sobre las empresas que no están cumpliendo para tener esto bajo control. Así que tenemos todos los mecanismos administrativos dispuestos” agregó.

También fue consultado por el tema pastos en las rutas que circundan a Olavarría

“Trasladamos eso, pero vos sabes que el año pasado terminamos cortándolo nosotros -recordó- simplemente para dar por cerrado el tema, porque no hemos tenido respuesta. En el caso de la 226, de los organismos de Nación. Con Provincia tenemos un diálogo bastante más fluido y esto se ha ido resolviendo, pero ese es el cuadro de situación, está complejo”.

“No te aseguro si vamos a volver a intervenir, porque una vez más, son recursos municipales por alguien que quiere hacer algo y no lo hace” sentenció.