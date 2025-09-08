Sobre el resultado comentó: "Quedó clara la fuerte polarización. Nos generó un poco de sorpresa."

Y continuó: "Estuvimos esperanzados de mantener algunas bancas, pero no se dio. Perderemos la pluralidad de voces en el Concejo Deliberante. Sin embargo, logramos conformar una lista nueva y estamos orgullosos. No vamos a bajar los brazos; seguiremos por el mismo camino."

En cuanto al mensaje que no llegó al votante, dijo: "Tratamos de llevar propuestas concretas sobre salud, seguridad, desarrollo y educación, pero en ningún momento la discusión pasó por ahí."

Consultado acerca de la baja participación, expresó: "El que fue a votar estaba decepcionado con este gobierno. Está desilusionado el electorado. El saldo positivo es que todos los votos fueron por una propuesta clara y con respuestas a las problemáticas que hay."

Sobre la dinámica del Legislativo local desde diciembre dijo: "Va a cambiar mucho; había consenso con otros espacios y no lo habrá. El oficialismo no va a necesitar de ningún consenso. Es muy difícil a partir de ahí. Siempre es bueno deliberar y discutir."

En referencia al futuro del espacio indicó: "Seguiremos trabajando; nos hemos caracterizado por ser uno de los bloques que más proyectos ha presentado."

Para el final dejó una mirada sobre las elecciones nacionales en octubre: "Es un panorama distinto, con otro electorado y espacios que van a diversificarse. La provincia marcó una tendencia sobre cómo serán las próximas elecciones", concluyó.