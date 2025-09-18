Griselda y Karina son familiares de Guillermo Romero, uno de los Gauchos Peregrinos que partieron a Luján. Ellos comparten todo el año el trabajo que se realiza para la peregrinación.

“Es una alegría muy grande porque lo que hacen, ellos lo hacen con un sentimiento de querer llegar a Luján y un compromiso y ahí atrás todo un trabajo que lleva tiempo y cuando llega este día es mucha emoción”, contó Griselda y comentó que “lleva mucho tiempo de la gente que quiere ingresar nueva, todos los años hacen reuniones, hay que conseguir los fondos, entonces todo el año están trabajando para poder llegar a este día”.

“Los preparativos a todos nos lleva mucho entusiasmo y todo para que salga todo bien y que lleguen bien también y, bueno, siempre lo estamos esperando que regresen bien”, contó, por su parte, Karina.

“El año pasado tuvo la abuela enferma y llevó por la abuela y antes de que llegara ella falleció y hoy una alegría porque nació una sobrina”, señaló.

