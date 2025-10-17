“Nos mudamos el mes pasado, del local antiguo de Cheeky. Hicimos un upgrade: nos fuimos a un local nuevo, inmenso, ahí en San Martín, entre Alsina y Vicente López. Y aprovechamos para incorporar la tercera marca que en algún momento hablamos, que era mi deseo: desembarcar con Awada en Olavarría”, repasó Awada.

“Alquilamos un local muy, muy amplio, mejoramos el local de Cheeky e hicimos un local de primera. E incorporamos adentro un local de Awada. Así que oficialmente estamos con las tres marcas del grupo acá en Olavarría y con localazos, tanto en Como Quieres, en Cheeky como en Awada”, celebró el titular de la marca.

“Awada tiene mucha sastrería, es una marca mucho más exclusiva, pero siempre hay oportunidades. Ahora, para el Día de la Madre hay 25% off y 3 cuotas”, adelantó Nayi Awada.

“En las tres marcas van a encontrar oportunidades, una relación precio-calidad muy, muy competitiva”, aseguró Awada.

“Una novedad te puedo contar del taller: hace tres meses certificamos como para poder producir para licencias internacionales. Para Disney, para Hasbro, para Universal. Son certificaciones muy, muy complejas, muy exigentes en lo que es la calidad del trabajo, en lo que es la calidad del equipo”, celebró Awada.

“Estamos muy, muy contentos; hemos avanzado un montón en tres años, porque en muy poco tiempo hemos hecho un montón en Olavarría”, sostuvo Nayi Awada, titular de la marca que acaba de desembarcar en Olavarría.