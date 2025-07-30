“Estamos en receso de vacaciones y es habitual que bajan mucho las donaciones, así que impulsamos estas campañas también para fomentar y para recordarle a la gente que en estas vacaciones de invierno te invitamos a que dones sangre, tanto en colectas como en el servicio de Hemoterapia”, explicó la Dra. Morales en diálogo con el móvil de LU32.

“Inscriptos previamente, con poca convocatoria, 10 o 12, pero siempre invitamos que los vecinos que quieran venir, que se acerquen y serán atendidos”, afirmó y señaló que hay una baja de entre el 30 y el 40 porciento en las donaciones en esta época del año.

“Es importante donar porque todos los días se necesitan transfusiones en el hospital, todos los días hay pacientes que requieren transfusión para seguir viviendo, para su tratamiento, para su cirugía, un eventual accidente, urgencia, así que por eso es tan importante. El paciente no se toma vacaciones y cuando necesita una transfusión, lo necesita en el momento que corresponde, o sea hoy, por así decirlo”.

“A tener en cuenta que pueden donar en el servicio de hemoterapia del hospital municipal de lunes a sábado, de 8 a 10 horas. Siempre recalco la importancia de sentirse en buen estado de salud, no estar usando ningún proceso infeccioso y como también recordar que pueden desayunar, evitar lácteos y contenido graso, sobre todo. Pueden consumir mate, té, café con bastante azúcar, frutas, jugos de frutas, bebidas saborizadas, alguna tostadita liviana con alguna mermelada”, comentó la médica y agregó que “es muy importante el buen descanso, el haber cenado normal y presentarse con su documento de identidad".

