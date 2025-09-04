Los dos candidatos, que encabezan la lista de concejales por Somos Olavarría, analizaron las necesidades que hoy tiene Olavarría y dejaron en claro que sus propuestas para el Concejo Deliberante buscan ofrecer alternativas y mejoras para la situación con la seguridad, la economía y el turismo.

Al referirse a la lista de Somos Olavarría, Belén Vergel señaló que “tiene gran compromiso de todos los candidatos y eso hace que el trabajo sea mucho más liviano y mucho más fácil de llevar, como cualquier equipo donde están todos los jugadores bien ubicados en la cancha y hacen posible el resultado final”.

“Nos nutrimos nosotros también para conformar esta lista que es tan amplia, tan variada, me parece que está representando también al vecino de Olavarría”, aseguró Sebastián Matrella.

“Hay una visión que la compartimos con muchos vecinos, que Olavarría ha llegado a una chatura total en el último tiempo. Vemos que no ha despegado, pasaron las gestiones y no vemos nada que haga trascender a la ciudad, a la región, que la posicione, que sea atractiva, que logre invitar a nuevos actores a sumarse o a nuevas empresas a querer venir a instalarse en nuestra ciudad”, afirmó Vergel y agregó que “es necesario empezar a gestionar para que Olavarrría sea un lugar de crecimiento, un lugar donde te pueda ofrecer algo para que tengas interés en querer venir a vivir acá”.