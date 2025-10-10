“Hay bastantes puestos armados, otros que ya confirmaron que van a venir. Estamos hasta el domingo, si lo permite el tiempo”, puntualizó Claudio.

“Todos los fines de semana estamos acá. Ahora tenemos permiso para estar entre semana también, aunque no es toda la feria: hay algunos puestos armados entre semana”, señaló.

“Es un lugar que se ganó con los años, con las décadas, diría yo. Hace mucho tiempo que estamos acá; por ahí cambiando la organización en sí, pero muchos de los artesanos somos los mismos siempre. En base a lucha, a contacto y a persistencia logramos volver y ahora estamos muy bien. Realmente, un agradecimiento a Cultura por el apoyo que nos da”, repasó Claudio.

“Es un lugar para trabajar. Es eso: es nuestro trabajo”, concluyó el artesano.