En el comienzo de un detallado informe dejó en claro que “de 16 a 18 años y más de 70, el voto es optativo, mientras en la franja etaria de 18 a 70 es obligatorio votar”.

Sobre qué se vota remarcó: “los bonaerenses votamos 35 diputados nacionales, mientras en algunas provincias se eligen diputados y senadores”.

Para dejar bien claro el cambio en las boletas, sobre la BUP (Boleta Única de Papel) dijo: “es única a diferencia de las anteriores; esta vez todos los partidos están en esa misma boleta y la autoridad de mesa es quien la entrega en mano, a diferencia de otras veces que se podía llevar consigo de antemano”.

“Siempre se vota con el documento último tramitado. Y esta vez no habrá el tradicional cuarto oscuro. En esta oportunidad nos darán una birome indeleble y se marca la boleta en el partido elegido detrás de un biombo”.

“Una vez firmada la boleta por la autoridad de mesa, hacemos la marca, que puede ser con una cruz, un dibujito, un emoji, etc. Siempre debe marcarse dentro del espacio indicado, dentro del cuadrado especificado, ante la mirada de las autoridades de mesa, de medio cuerpo hacia arriba, sin posibilidad de ver qué casilleros marcamos”.

Y aclaró que “la boleta tiene la foto de los dos candidatos, y en caso de votar en blanco no se debe marcar en ningún recuadro. Luego que marcamos el voto, doblamos la boleta por la mitad y luego un segundo doblez, para finalmente acercarla a la urna; mientras que en caso de equivocarnos, se debe avisar a la autoridad y se pide otra boleta”.

Otra cuestión importante, destacó, “es la posibilidad de voto para las personas no videntes. No hay muestra de boleta en braille, pero sí pueden ser acompañadas por otra persona y es esta quien marca el voto con el consentimiento de la persona no vidente. Se permite un acompañante por votante y no podrá repetir para acompañar a otro votante. En tanto, para las personas con discapacidad habrá un sector de accesibilidad o cercano para emitir el voto”.

Finalmente, Martín hizo hincapié en la importancia de votar en estas elecciones legislativas para los bonaerenses: “definen quiénes estarán por la provincia en la Cámara de Diputados. Todos igual votamos diferentes cantidades de candidatos por provincias”.

“El ganar o no ganar tendrá que ver con qué fuerza, a partir de diciembre, tendrá mayor cantidad de legisladores”, concluyó.