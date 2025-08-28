Al hablar de la famosa tormenta dijo: “Es por una cuestión estacional. Se junta en la provincia el aire caluroso y húmedo, sumado el viento frío en la altura. Es un proceso totalmente habitual, aunque este año en la zona del Río de la Plata hay lluvias, tormentas y vientos fuertes como resultado”.

Con respecto a su llegada dijo: “El viernes comienza la invasión de nubes y, a partir del sábado por la tarde, comenzarán las tormentas más fuertes en el centro de la provincia; hacia el final del sábado y durante la mañana del domingo la lluvia será la protagonista. Ya hay varias alertas emitidas, pero no es por ciclogénesis, sino por lluvias y tormentas”.

Consultado sobre la ciclogénesis, explicó: “Es la formación de una zona de baja presión, con ciclón. Es un proceso completamente normal”.

Sobre las alertas explicó: “Estar atentos y comprenderlas mejor. Al ingresar al sistema de alerta del SMN, hay que mirar el escenario y los factores para tomar las precauciones como comunidad”.

En cuanto a las lluvias dijo: “En algunos sectores hubo excesos de lluvia, como en el centro-noroeste de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Los promedios vienen por arriba”, culminó.