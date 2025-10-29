“Es una pasión”
En la tradicional recorrida por la ciudad de la unidad móvil de LU32, nos encontramos con Luisina, una joven artista olavarriense que manifiesta su amor por el arte circense y lo aprovecha como modo de vida.
Las calles y avenidas con semáforos son el punto de encuentro para muchas personas, especialmente jóvenes que encuentran en el arte, como el malabarismo, actos circenses o simplemente un mimo o payaso, la manera de ayudar a su economía o directamente una fuente de ingresos.
Es el caso de Luisina, una joven de 27 años que, en la esquina de Avda. Colón y España, realiza su destreza y, ante la consulta de la unidad móvil, dijo: “Es una pasión; lo hago desde hace unos diez años. También clown, circo, hago varias cosas, etcétera”.
Sobre la respuesta de la gente dijo: “Siempre buena, con aplausos; aportan y les gusta”.
Además contó: “Me gusta producirme, estar en varios lados, como centros culturales y otros lugares”.
En la misma esquina, una casual automovilista, al consultarla, expresó: “Está muy bueno lo que hacen; son jóvenes y es bueno que lo hagan, antes de otras cosas malas”, remarcó.