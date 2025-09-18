

Los Gauchos Peregrinos llegaron al Paseo Jesús Mendía cerca de las 8 de la mañana y pocos minutos después desensillaron para aguardar por la misa oficiada por el cura párroco de San José.

Juan Carlos Gargaglione, a bordo de un sulky, encabezada la marcha de los peregrinos y luego de las fotos y los saludos con su familia, se acercó al móvil de LU32 para contar su experiencia viajando a Luján.

“Con estos gauchos de acá, de San José, va a ser el tercer año. Yo antes viajaba con los muchachos de Recalde, pero no viajaba más. Viajé a caballo y este año justo el muchacho se bajó”, contó y señaló que se animó al sulky porque siempre le gustó.

“Esperemos que Dios nos acompañe un poquito, y el tiempo se sabe. Por ahí tendremos alguna lluvia y cosas, pero muy bien, gracias a Dios, bien”, dijo y comentó que desde hace dos años viaja junto con su hijo.

Al llegar a Luján “tenemos misa especial. Ahí se juntan todos los gauchos peregrinos que viajan de todas partes, así que ahí se juntan mucho”.

Esto año son 27 gauchos peregrinos junto a “24 caballos a volante, y un hombre en el camión y otro en la camioneta. Así que en total 27 son muchachos”.