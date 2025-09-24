“Estamos avanzando en varios frentes. En todos los pisos, en primero, segundo y tercero. Estamos con terminaciones y colocando tabique de melamina y trabajo de Durlock”, señaló Javier Berrozpe, quien es parte del equipo que lleva adelante la obra del Polo Judicial.

“En la plaza seca estamos avanzando con colocación y ahora vamos a estar tirando hormigón en estos días para terminar el alisado acá de acá del helicóptero que va a estar llegando y también estamos avanzando en el frente con la escalera. O sea, son varios frentes los que tenemos andando y te sumo también en el subsuelo que estamos haciendo trabajo de hierro”.

“Más o menos estamos en el tiempo que tenía que estar. Nosotros tenemos como fecha de entrega el 31 de enero de 2026. Así que eso debería poder cumplirse”, afirmó el arquitecto Berrozpe.

“Actualmente estamos rondando entre los 70, 70 y pico de personas acá en obra”, explicó y señaló que “estamos entrando en los finales de obra, en realidad. Ya tengo pintores, tenemos pintores en todos los pisos y con respecto a los demás rubros están todos ya trabajando”.

Por otro lado, comentó que “todas las semanas tenemos acá inspección de obra y estamos todo el tiempo con bastante comunicación para la base”.

“Estamos a full y vamos con los temas así de trabajos, digamos, grandes para ya empezando las terminaciones. Ahora estamos encalándose el frente con desnivelado”, comentó, por su parte, el capataz de la obra Rubén Cristaldo.

“Está quedando muy lindo y la pintura a su alrededor está casi completa. Las oficinas, tenemos ya el primer piso casi con todos los muebles de la mina completo y el tercero. Y el segundo, se está trabajando en el segundo”, contó y agregó que en “planta alta también está en toda la sala de máquinas. Los ascensores están funcionando. Estamos también, digamos, así probándolo con gente”.

“Se está trabajando las 24 horas en la obra y se está trabajando cuando se hace falta casi todos los sábados y algo los domingos cuando se necesita la obra”, finalizó.