“La falta de servicios básicos esenciales, como cloacas, pavimento y luminarias, se ha convertido en un problema constante que afecta no solo la comodidad de sus hogares, sino también su salud, seguridad y calidad de vida”, indicaron a los medios de comunicación desde La Libertad Avanza Olavarría, en relación con los reclamos que recibieron de parte de los vecinos del Barrio Norte.

Durante la reunión, realizada este jueves 25 de septiembre, la “creciente inseguridad” fue otro de los temas planteados. “Genera temor y limita la vida cotidiana de muchas familias”, señalaron desde LLA Olavarría. “Caminar de noche por las calles oscuras o dejar que los chicos jueguen tranquilos en la vereda se vuelve cada vez más difícil”, añadieron.

“Los vecinos fueron claros y contundentes: ‘Estamos cansados de pagar impuestos sin ver resultados. Necesitamos respuestas concretas y soluciones urgentes para mejorar nuestra calidad de vida’”, sostuvieron desde el espacio político.

La gacetilla continúa: “Estas palabras reflejan un sentimiento compartido en muchos sectores de Olavarría, donde los reclamos parecen repetirse sin obtener la atención necesaria. No se trata de un caso aislado, sino de una problemática extendida que requiere una respuesta seria y responsable por parte del municipio”.

En cuanto a la postura del bloque, plantearon lo siguiente:

“Desde nuestro lugar, asumimos el compromiso de escuchar activamente y trabajar en conjunto con los vecinos, para que sus demandas no queden en el olvido. Nuestra tarea será llevar estas voces al intendente y exigir que se implementen medidas concretas, con plazos claros y soluciones reales”.

“La transformación de los barrios empieza por reconocer las necesidades de quienes los habitan. Y es allí, en cada calle y en cada familia, donde se juega el verdadero sentido de una gestión pública: estar cerca, escuchar y dar respuestas”, concluyeron los integrantes de La Libertad Avanza Olavarría.