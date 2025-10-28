El referente local expresó: "Hemos tenido buenas ventas, pero el precio está algo bajo. La miel es un producto que falta en el mundo y nosotros podríamos triplicar las ventas. El kilo de miel se compara con un litro de gasoil.Estamos muy abajo por los costos, que son altos.Por ejemplo, el tambor, que luego de venderlo se pierde".

"En Olavarría se producen alrededor de 3.000 tambores, aunque depende de la temporada. Seremos unos cien productores, aunque no todos lo hacen como actividad principal. Tenemos unos 60 que conforman el Centro de Apicultores. Hay 30 kilos por barril".

En cuanto al consumo dijo: "No tiene tanto en la Argentina, tal vez un 10%; lo demás se exporta. Aquí generamos un volumen que se acopia y ellos lo exportan".

En referencia al posicionamiento a nivel mundial remarcó: "Estamos entre los tres primeros exportadores, aunque lamento que en cuanto al precio de exportación tendría que estar arriba de 3.500, 4.000 pesos el kilo".

Consultado sobre las actividades que se realizan desde el centro, el centro apícola, expresó: "Hacemos capacitaciones continuas; hace poco realizamos una donde juntamos unos 50 productores y, además, realizamos charlas en escuelas, participamos en mercados bonaerenses y otras ferias".

Finalmente alentó al mundo apícola: "Hay que capacitarse en el CEA N.º 7 (Centro de Educación Agraria), que está en ruta N.º 51, en la entrada a la fábrica de Calera; luego invertir y ver cómo sostenerse en el rubro", concluyó.