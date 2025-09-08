“A nivel provincial y seccional no fueron los resultados esperados pero sirve para aprender”, lamentó Federico Alem, quien ocupaba el tercer lugar de la lista y ocuparía una banca en el Concejo a partir del 10 de diciembre.

De igual manera, Marcelino Quinteros Videla, quinto en la lista, expresó que “son años de sacrificio y de compromiso. Esto es el trabajo de todo un equipo. Para mí es súper importante seguir trabajando. El 10 de diciembre asumo como concejal y desde ahí veremos”.

Por último, ambos referentes resaltaron la obtención de cinco bancas en el Honorable Concejo Deliberante y se mostraron expectantes de cara al futuro cercano.