“Va a ser el primer año que vamos a desarrollar el debate en el marco de una ordenanza del Concejo Deliberante referido a la obligatoriedad del debate de los candidatos electorales en Olavarría”, explicó la decana de Ingeniería en el comienzo de la conferencia de prensa y posteriormente, agradeció el HCD por la sanción de la ordenanza.

“Estamos orgullosos de que la universidad pública pueda brindar un espacio a la ciudadanía, un espacio de construcción democrática, un espacio que posibilite escuchar la voz de los candidatos de los diferentes espacios, cuáles son las propuestas”, dijo María Peralta y agregó que “entendemos que la universidad pública, el rol social que tiene que ver con esto, tiene que ver con construir ciudadanía y realmente para nosotros es un gusto no sólo por los estudiantes y nuestros futuros graduados que nos interesa formarlos integralmente, justamente formar ciudadanía, como decimos nosotros, sino también por la contribución que hacemos a la sociedad toda, que espero que realmente se aproveche y sabemos que estamos en un momento donde, el acudir a las urnas está demostrado en las últimas experiencias que está un poquito con una cuestión que la gente no se acerca tanto, entonces entendemos que esto también contribuiría, que si conocemos las propuestas, si conocemos quiénes van a llevar adelante esas propuestas, en este caso para ocupar los lugares en el Consejo Deliberante puede contribuir”.

Por su parte Guillermo Santellán, señaló que “es una manera de celebrar la democracia es contribuir a que los ciudadanos tengan la posibilidad de esclarecerse en función de quiénes son sus candidatos, quiénes se postulan para representarlos, y este es un aporte fundamental que se hace desde la Universidad Pública y que a través de esta ordenanza se institucionaliza en función de hacer un aporte más general”.

“Nosotros, quienes participamos activamente del desarrollo político de nuestra comunidad, tenemos la obligación de también promover y fortalecer estos espacios, institucionalizarlos de una forma de mejorar, de dar previsibilidad, de dar certeza, en ese camino estamos trabajando en conjunto y para nosotros es un orgullo estar en este momento lanzando un nuevo debate. En tiempos en el que parece que las propuestas de fortalecer la democracia es destruir las relaciones entre las personas, nosotros creemos todo lo contrario”, afirmó.

RF