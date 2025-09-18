“Acá estamos en sede, siempre dispuestos a trabajar”, dijo en diálogo con el móvil de LU32 el nuevo presidente de la institución ubicada en España y Sarmiento y explicó que el cambio de autoridades “se fue consensuando y bueno después de varias reuniones se decidió y decidí encabezar la lista de la asamblea que se hizo el martes pasado”.

“Con la gestión vamos a tratar de profundizar lo que ya se viene haciendo. Creemos que el rumbo que la sociedad ha tomado es el correcto”, afirmó y agregó que “por supuesto que siempre hay cosas para mejorar y cosas para emprender. Así que bueno, en eso estamos y ahí vamos”.

“Las actividades son muchísimas. Sí, lo deportivo acá tenemos como primordial, viene atado a lo social. Es tan o más importante lo social y lo deportivo”, sostuvo.

