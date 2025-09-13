En esta ocasión se trata de los trabajos desplegados desde el 8 hasta el 13 de septiembre inclusive, en el cual se detallan también aquellos próximos a realizarse o en ejecución.

Aclaran que, si bien el estado del tiempo mejoró y “esta semana se realizaron varias tareas (…) siguen existiendo lugares con exceso de humedad que dificulta algunas actividades”.

“El ritmo de trabajo fue intenso, se desdoblaron varios equipos por zona, entendiendo que hay que aprovechar esta ventana de buen tiempo hasta la próxima semana que se observan algunas precipitaciones”.

También se adelanta que “se espera que la próxima semana inicien las actividades los equipos que fueron licitados en el mes de agosto. (2 zonas con alquileres de equipo para reparación y bacheo y una zona con alquiler de camiones para el transporte de material)”.

Además, se anunció que ya tiene fecha de apertura la licitación prevista para el mantenimiento de alcantarillas, que será el 1 de octubre, previendo que nos espera el verano por delante, donde favorece el clima para el desarrollo de estas actividades.