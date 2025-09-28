Nuevamente la convocatoria tendrá lugar en la localidad. Es organizada a partir de la articulación de distintas áreas municipales y la Delegación de dicha localidad; contará con la participación de numerosas instituciones, que dispondrán de stands de venta alrededor de la plaza Libertad.

Cada institución participante será la encargada de elaborar sus tortas fritas con estilo propio, realizando la preparación y cocción en el lugar. Vale destacar que habrá un stand donde se venderán tortas fritas aptas para personas celíacas. El cierre musical y baile será a las 20 hs.