“Fiesta de la Torta Frita” hoy en Loma Negra
El evento se desarrollará a partir de las 14:00 en la Plaza Libertad, donde además se ofrecerá una variada oferta musical y propuestas gastronómicas que incluirán también opciones para personas celíacas. Se dispondrán, además, juegos inflables, actividades lúdicas y golosinas para aquellas personas que arriben a bordo de bicicletas adornadas para la ocasión.
Nuevamente la convocatoria tendrá lugar en la localidad. Es organizada a partir de la articulación de distintas áreas municipales y la Delegación de dicha localidad; contará con la participación de numerosas instituciones, que dispondrán de stands de venta alrededor de la plaza Libertad.
Cada institución participante será la encargada de elaborar sus tortas fritas con estilo propio, realizando la preparación y cocción en el lugar. Vale destacar que habrá un stand donde se venderán tortas fritas aptas para personas celíacas. El cierre musical y baile será a las 20 hs.