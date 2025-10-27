El exjefe comunal mostró el primer sentir postresultado: "fue sorpresivo para todos, cuando al Colo lo confirma como primer candidato. Nuestra intención fue salir a la calle para hablar con los vecinos para tratar de acortar la diferencia, pero la realidad es que fue inesperado y nos dio mucha alegría".

Consultado sobre el análisis de la elección: "hubo un mensaje fuerte de la gente; fue un espaldarazo a la gestión a nivel nacional. A un modelo de país que no quiere volver atrás".

Sabemos que falta mucho para que la economía llegue a los vecinos, pero a nivel macro vamos en camino.

Sobre la BUP, fue histórico: un sistema sencillo, económico, transparente. Hay un montón de buenas noticias para los argentinos. Es un apoyo fuertísimo.

Respecto al contraste con los números de septiembre, dio una lectura coberta: "la ciudadanía sigue apostando, no quiere volver al kirchnerismo. Algunos especialistas dicen que el desdoblamiento fue un error y eso habría asustado a los electores".

Consultado por qué hará Santilli: "aún no hay nada confirmado; seguramente el 10 de diciembre va a asumir como diputado nacional. En un congreso que va a tener muchas discusiones, para reformar y desburocratizar la Argentina. El Congreso va a tener un rol preponderante en los próximos años en el país".

En caso de sumarse con más proyectos, el flamante diputado nacional por LLA expresó: "me sumé en 2021; siempre voy a estar donde el Colo me necesite. Soy santillista. Tengo aún por delante dos años y estaremos trabajando para las próximas elecciones".

Y prosiguió sobre su futuro: "hoy estoy, pero estaré en el equipo de Diego en la Legislatura, o en el armado de la séptima; pero hoy estoy disfrutando de este presente y fortalecer en una alianza que se consolide en 2027 con Celeste y Lazcano".

Sobre corredores viales, cuando iniciamos en 2024, tenía un déficit enorme. Por entonces la emisión que había en el presidente Fernández cubría ese déficit. Nosotros vamos a privatizar 9.000 km de rutas; ya licitamos la ruta 14 con inversiones y trabajos extranjeros.