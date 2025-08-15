'Gato' Barbery: su pasión por las motos, el periodismo y los nuevos desafíos
El periodista y conductor olavarriense visitó los estudios de LU 32, recordó sus comienzos con las motos, su recorrido por el periodismo que lo llevó a gestar su propia productora y los distintos desafíos que lo llevaron hasta el dakar.
Barbery también se refirió a los cursos de manejo que ofrece y a la importancia que, desde la temprana edad, los chicos puedan introducirse en las escuelas de manejo, siempre con los recaudos necesarios y en un contexto seguro.
Finalmente habló de lo que se viene, entre lo que destacó dos vueltas más en moto y a fines de agosto el relato del Enduro de Invierno en Mar del Plata.