Barbery también se refirió a los cursos de manejo que ofrece y a la importancia que, desde la temprana edad, los chicos puedan introducirse en las escuelas de manejo, siempre con los recaudos necesarios y en un contexto seguro.

Finalmente habló de lo que se viene, entre lo que destacó dos vueltas más en moto y a fines de agosto el relato del Enduro de Invierno en Mar del Plata.