En una sentida charla con quien lleva la sangre del prócer nacional, expresó sobre la nueva figura que ahora preside: “es una continuidad; después de la disolución, pasó a ser ahora una asociación civil. Ya tenemos desde el 1° de octubre personería jurídica”.

Acerca de la decisión del cierre lamentó decir “es una nueva reestructuración del Estado. El ahorro es nulo; no se paga alquiler, luz, gas ni seguridad. Había cuatro empleados, de los cuales eran contratados; solo siguen dos. Solo pagaban teléfono e internet. Cuando nosotros hicimos una gran obra ad honorem. Tenemos 35 libros que se hicieron, la mayoría con aportes privados”.

La ahora Asociación Civil Instituto Belgraniano de la República Argentina (IBRA) tiene incontables piezas de valor que enumeró: “tenemos como biblioteca más de 3.000 ejemplares. En cuanto al sello editorial de nuestros libros, están digitalizados de manera privada. Eso se comenzó en 2020”, añadió.

Sobre el nuevo lugar de funcionamiento y los artículos: “está todo el instituto en orden, patrimonializado, y nos darán en custodia. Aún no sé dónde vamos a instalarlo, pero lo estamos tramitando”.

Acerca de la relevancia de los valores de Belgrano para las actuales generaciones, sintetizó: “su honestidad; es el fundador de la patria. En 1794, hasta la Revolución de Mayo, trabajó para la patria. Fue un adelantado a su época, además de un intelectual. Hace mucho tiempo que no se valora a los padres de la patria. No es de ahora. Los feriados se desvirtuaron”, concluyó.