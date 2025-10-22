El olavarriense, de vasta trayectoria y experiencia, en principio remarcó que “hace unos 16 años que el organismo quedó acéfalo, vacante. No hay elección de ese cargo vacante. Es una falta de institucionalidad importante. Además, según la Constitución, es un lugar determinante”.

Acerca de cómo se llegó a eso dijo: “podemos tener dos lecturas. Puede ser por la falta de consensos en un país polarizado, segmentado, y por la falta de proceso de designación”.

Sobre los roles que tiene un defensor enumeró: “promover, garantizar y tutelar los derechos humanos. O sea, si tenemos un sector de la sociedad afectado, el defensor del pueblo puede presentarse a defender. Hay defensorías, pero no defensor. Es un instrumento que no se utiliza. Y es una debilidad institucional. El defensor del pueblo puede gestar espacios de diálogo”.

En cuanto al proceso para llegar a ese cargo comentó: “es distinto a otros anteriores, como en 2017, que no se llegó a nada. Ahora nos presentamos con los requisitos que nos solicitaron. Nos anotamos setenta y seis candidatos. Hoy se hizo una preselección de la bicameral.

Y continuó: “quedamos treinta y ocho y el proceso sigue, presentado un plan de acción y luego volcarlo presencialmente en audiencias presenciales de unos diez minutos. Allí se nos evalúa y se elige en un plazo del 5 de noviembre, donde habrá una terna y luego vendrá la elección”, concluyó.