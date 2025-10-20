“Hoy por hoy se están haciendo muchísimas cosas. Desde hace un año que yo estoy acá, y realmente el Municipio ha hecho muchas obras. Por ejemplo, una obra que tenía demanda desde hace muchos años que es la playa de camiones. También obras en los colegios, como la Escuela Media N°2. El tema de los terrenos, es importante lo que es vivienda, eso también. Hay muchas obras que realmente se están ejecutando. De a poquito el pueblo va adquiriendo cosas para beneficio de la localidad”, repasó el delegado Pereira.

En ese sentido, Pereira se refirió de forma puntual a los avances en la pavimentación de las calles de la localidad:

“Siempre hubo problemas, pero el próximo año se van a volcar algunas calles en nuestra localidad. Vamos a ver cómo está el presupuesto, tampoco escapa de la realidad de la economía del país, no es tan fácil. Ojalá que se pueda lograr eso y eso es importante, más allá de esto hay que corregir un montón de cosas”, señaló el delegado.

El represente de Sierras Bayas también se refirió a los nuevos lotes habilitados en la localidad:

“El pueblo lo estaba pidiendo. También implica que la gente siga viviendo acá, que construya su vivienda en la localidad, que es importante, y así seguir creciendo como pueblo y raíces”, celebró Pereira.

Por último, Pereira dio algunos detalles respecto a la construcción de la playa de camiones:

“Es importante el avance, no sé hoy por hoy cómo estaríamos, pero el avance es muy grande, se viene haciendo la obra muy rápido. Lo importante sería, para la localidad, el orden de los camiones locales y los camiones que vienen de afuera, sería muy importante para nosotros”, concluyó Alejandro Pereira.