Manifestó que el relanzamiento de la web implica una mejora importante para los clientes.

Está bien explicado, sostuvo. Adelantó que, en un futuro, el pago deberá realizarse previamente en la web y se perderá la posibilidad de abonar en la planta al concretar la inspección.

Señaló que es muy complejo evitar el tema de las páginas que buscan estafar a clientes desprevenidos.

Añadió que muchos ponen en el buscador “VTV Olavarría” y Google los envía a páginas que son truchas.

Recomendó ingresar a la web oficial www.infovtv.com.ar para evitar inconvenientes.

Mencionó, en torno a la merma, que pasaron de 180 vehículos diarios a unos 130/140, aunque no puede afirmar que sea por la crisis; también podría incidir el cambio en el otorgamiento de turnos.

Agregó que se detectan más defectos también. Se lamentó porque ya no está disponible la realización de una preverificación que hasta hace un tiempo podía hacerse.

Finalmente, señaló que es consciente de que muchos clientes que saben que tienen su auto defectuoso prefieren evitar la VTV y estar en infracción antes que reprobar.