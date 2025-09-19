“Los chicos vienen a buscar bengalas de humo, serpentina en aerosol, pintura para el pelo. Hay mucha producción de pelucas, no quiero decir nada porque para los papis son sorpresas, pero hay muchas pelucas que vienen a buscar, espuma, lanzapapeles”, contó Mirta Sequi, propietaria de Cotillón Celeste, en diálogo con el móvil de LU32 al ser consultada sobre los artículos que buscan los adolescentes para las presentaciones de distintivos.

“Ahora hasta los pequeñitos del jardín hacen la presentación del distintivo también. Así que estamos, gracias a Dios, con mucho trabajo”, mencionó y señaló que ha que “adecuarse antes que nada al presupuesto de cada uno, que en estos momentos hay que cuidarlos. Que se vayan conforme y que gasten lo menos posible”.

En cuanto a los festejos por la llegada de la Primavera, contó que al cotillón se acercan “chicos y los adultos. Los adultos vienen mucho de las piletas, todo eso, de las piletas, de los gimnasios. Por ejemplo, están viniendo de unos gimnasios que tienen que ir con unas máscaras de animales, otros de pelucas, otros con vinchas” y manifestó que muchas veces sus clientes llegan de toda la región.