Elecciones 2025
“Hay una marcada diferencia en el ámbito local y el nacional"
El intendente municipal, Maximiliano Wesner, brindó su análisis de una nueva jornada electoral, aún a la espera de la publicación de los resultados oficiales. Realzó la diferencia existente entre la elección provincial de septiembre y la de este domingo.
“Aguardamos aún los datos oficiales. Sí sabemos que está el 90% escrutado y se trata de una elección voto a voto”, inició el jefe comunal.
“A nivel local, sí nos fueron llegando datos específicos y esto realza lo obtenido en la ciudad el 7 de septiembre”, reflexionó Maximiliano Wesner y reconoció la tendencia que marca un triunfo de LLA.
“En el ámbito nacional y provincial se ha revertido lo que logramos en la elección pasada. La gente en septiembre convalidó lo hecho a nivel local, pero en esta jornada se ve una expectativa aún en el presidente”, puntualizó.