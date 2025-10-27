“Aguardamos aún los datos oficiales. Sí sabemos que está el 90% escrutado y se trata de una elección voto a voto”, inició el jefe comunal.

“A nivel local, sí nos fueron llegando datos específicos y esto realza lo obtenido en la ciudad el 7 de septiembre”, reflexionó Maximiliano Wesner y reconoció la tendencia que marca un triunfo de LLA.

“En el ámbito nacional y provincial se ha revertido lo que logramos en la elección pasada. La gente en septiembre convalidó lo hecho a nivel local, pero en esta jornada se ve una expectativa aún en el presidente”, puntualizó.