Esta presentación dio inicio al Ciclo “Nuevas construcciones de sentido en la universidad actual”, una propuesta de la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN.

El encuentro fue moderado por la Dra. Constanza Caffarelli, docente e investigadora de FACSO, y participaron del mismo el coordinador de la obra, Dr. Pablo Semán (UNSAM), y dos de sus autores: el Dr. Martín Vicente (UNICEN) y el Dr. Nicolás Welschinger (UNLP). Además, publicaron en este libro la Dra. Melina Vázquez, el Dr. Ezequiel Saferstein y el Dr. Sergio Moresi.

El libro, que desde su publicación a fines de 2023 cosechó dossemanint3 ediciones, aborda interrogantes y reflexiones de gran actualidad, como ¿De dónde surge la derecha radicalizada que interpela transversalmente a la sociedad? ¿Cómo se organiza? ¿Qué sucedió para que esa extrema derecha llegara al gobierno en el país del “Nunca Más”?

Sus autores investigan desde 2019 el crecimiento de los grupos libertarios, y han conseguido “captar sus particularidades sin condescendencia y sin etiquetarlos como un fenómeno exótico”, como reza la contratapa del texto.

Precisamente el Dr. Semán describió que, si bien esta investigación inició en 2019, el fenómeno sociopolítico que actualmente se vive en Argentina “tiene como punto de inicio muy fuerte” hace más de 15 años atrás, en el marco del conflicto del Gobierno Nacional con el campo. Desde ese entonces, fue registrando en distintas instancias la existencia de reclamos o manifestaciones donde “se plasmó como denominador común a la libertad”, bandera que recogió La Libertad Avanza para su campaña presidencial de 2023.

A lo largo de la presentación, los autores fueron abordando distintas áreas de debate acerca del fenómeno de la extrema derecha en nuestro país, y al cierre se abrió el espacio a preguntas y debate con el importante marco de público presente.