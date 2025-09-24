El programa recreativo e itinerante “Juguemos en la Plaza” sigue su recorrido por distintos espacios públicos de todo el partido, con el objetivo de brindar a los más chicos una tarde plena de diversión, con propuestas que avanzan no solo en lo lúdico, sino también en la educación física y la vinculación.

En esta ocasión se llevará a cabo en la plaza “Eureka”, ubicada en el Polo Educativo y Recreativo Municipal La Máxima.

Será a partir de las 15:30 horas y quienes quieran participar deberán acercarse únicamente con una botella de agua.

El programa municipal “Juguemos en la Plaza” tiene como objetivo garantizar el acceso y el derecho al juego de todos los chicos y chicas, pero también poner en valor las plazas, parques y espacios públicos con los que cuenta Olavarría.