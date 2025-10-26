“La boleta única simplifica y, supuestamente, también es más barata. Es llamativa la implementación desde un gobierno libertario”, indicó.

“Las elecciones argentinas son limpísimas por perspectiva y van a seguir siéndolo. La alteración del vehículo electoral no modifica la transparencia de las elecciones. Simplifica, uno piensa, pero simplifica una vez que uno aprende y este domingo vamos a ver si la gente tiene facilidades para lidiar con los instrumentos”, afirmó.

De todas formas, explicó que el formato sábana de las listas se basa en “votar 35 candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires o 10 concejales en Olavarría. Eso no cambió. La sábana vertical se mantiene igual que antes y menos transparente que antes, porque antes tenía los 35 diputados listados y ahora parece que tenemos cinco con dos fotos”.

“Así que hay 30 candidatos que no están en la boleta. Cuando la gente marque la cruz está votando por 35, pero solo cinco. Así que es más tramposa que antes la boleta única de papel”, concluyó.