“La fiesta es de dos días y ya estamos a full, porque el día 5 de agosto es el día de la virgen de Copacabana y el día 6 se conmemora los 200 años de la independencia de Bolivia”, explicó Graciela Orellana en la entrevista que mantuvo con LU32 y señaló que “en Olavarría tenemos una sede que la denominamos ARBO, que es la Asociación de Residentes Bolivianos, donde se va a celebrar este evento público, gratuito y en nuestra Bolivia chica”.

“Realmente nos encontramos ahí con una fiesta similar a la que nosotros allá en Bolivia lo celebramos”, añadió y comentó que los primeros inmigrantes de la comunidad boliviana llegaron a Olavarría en el año 58´.

Graciela, que nació aquí en Olavarría, explicó que “es muy fuerte la raíz boliviana, de las cuales me siento orgullosa de decir soy boliviana, porque uno me ve y soy morochita, bajita, con esas características de la raíz inca que tenemos nosotros. Pero sí, sí, por supuesto nos sentimos altamente integrados, pero probablemente las primeras personas que han venido fueron las que abrieron camino, y a ellos le debemos que podemos estar libres y felices de estar completamente integrados acá Olavarría”.

“La colectividad es muy fuerte para sostener las raíces”, dijo y en ese sentido señaló que mucho tiene que ver “la gastronomía, la comida. Ahora ya se están abriendo lugares de consumo público, digamos, acá en Olavarría, porque es riquísima. Sería la gastronomía que se sostiene y nosotros, a través de la danza, precisamente pertenecemos a la agrupación de caporales sangre morena, es una danza típica de Bolivia. Yo te diría en la danza, a través de la danza y la gastronomía, está también lo uno, a la parte de la construcción y también en los quinteros”.

RF