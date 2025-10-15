El próximo encuentro del ciclo “Olavarría en 5 enfoques a través de 5 décadas” se realizará este jueves 16 de octubre, a las 19 horas, en el Auditorio del Centro Cultural “San José”, con entrada libre y gratuita.

En dicha oportunidad, la antropóloga Bárbara Galarza y la médica generalista y subsecretaria de Atención Primaria de la Salud del municipio de Olavarría, Florencia Lestrada, abordarán “La concepción de la salud en 5 décadas”.

Bárbara Galarza es antropóloga, investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Se especializa en antropología urbana y de la salud mental en ciudades medias y trabaja sobre los imaginarios sociales en ciudades como Olavarría.

Florencia Lestrada es médica generalista. En su tesis analizó el sistema municipal de salud en Olavarría. Es docente de Salud Comunitaria en la Facultad de Medicina de la UNICEN y subsecretaria de Atención Primaria de la Salud en el municipio.

IIAO

El Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría inauguró un 4 de abril de 1970 bajo el ala del Museo Etnográfico “Dámaso Arce” y, siguiendo la tendencia global de los principales museos, el MEDA (Museo Etnográfico “Dámaso Arce”) abrió su área de investigación para nutrir sus exposiciones arqueológicas y antropológicas.

En 2024 el IIAO recibió un nuevo impulso al ser reinaugurado en la sala Prof. “Hugo Ratier”, donde se ofrecen charlas, talleres y diversas actividades orientadas a la reflexión colectiva, la formación y la divulgación.

El municipio de Olavarría, por decisión del intendente Maximiliano Wesner, inició la recuperación de este espacio con la mirada puesta en potenciar la investigación de las ciencias sociales, ofreciendo una biblioteca especializada en antropología y disciplinas asociadas, propuestas atractivas de cultura científica y un espacio de consulta abierto a la comunidad.

Las gestiones y labores desarrolladas desde la Subsecretaría de Cultura y Educación, mediante la Dirección de Patrimonio Cultural, permitieron arribar a su reapertura, que se concretó el día 2 de agosto de 2024, en el marco de un acto encabezado por el intendente Wesner y que reunió no solo a integrantes de la comunidad académica, sino también a referentes de instituciones de distintos ámbitos.

La biblioteca especializada del IIAO puede visitarse de martes a viernes de 7 a 13 horas y las personas interesadas pueden coordinar visitas a través del correo iiaobiblioteca@olavarria.edu.ar