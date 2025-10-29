

“Estamos ahora por dar comienzo la semana que viene, ya arrancaron las inscripciones, las semanas que viene el miércoles 5 y el viernes 7”, dijo la coordinadora con respecto al Curso Observacional de Astronomía y señaló que “es un curso más que nada para los aficionados, un poco ver qué podemos observar ahí en el cielo”. Las jornadas van a estar a cargo de Daniel Acosta, “creemos que es una persona que es más que idónea, digamos, y es el que también siempre está, cuando hacemos las observaciones a la luna, observación al cielo, siempre está a cargo de él y también está para cuando viene en escuelas de niveles, por ahí más, lo que es secundario y demás, siempre está él también a cargo de eso”. Conviene mencionar que el cupo es de 30 personas.

“La cuestión astronómica siempre llama la atención, o sea, nosotros hemos hecho alguna que otra observación a la Luna y es impresionante la cantidad de niños grandes, de todas las edades, que son aficionados o que muestran una fascinación hacia eso, que por ahí es más fácil verlo con telescopios y demás”, explicó la funcionaria municipal.