En la Semana de la Industria, Tomás Barbieri, titular de Marmolería Sierra Chica, repasó la historia de los picapedreros inmigrantes, habló del presente difícil que atraviesan las pymes de la construcción y destacó la necesidad de mantener el optimismo y la innovación en el sector minero de Olavarría.

“El destino, la suerte te permite encontrar la piedra”, recordó Barbieri al hablar de los cateos artesanales en busca de granito, una tradición que en su familia comenzó en 1929. Reconoció que hoy la situación es complicada por la falta de obra pública y la incertidumbre económica, pero subrayó: “No sé de dónde sacamos la fuerza los argentinos para seguir adelante”.

El empresario destacó que la empresa ha incorporado tecnología de última generación, con fuerte presencia de equipos chinos, y valoró la llegada de jóvenes al frente de las industrias: “Tienen esa fuerza para no mirar lo que está mal y mantener el espíritu emprendedor”.

“Yo siempre fui positivo, y creo que a los que tenemos más años nos toca dar apoyo a los jóvenes para que no bajen los brazos”, concluyó.