El referente industrial contó del evento que realiza: “Es un movimiento con espíritu de positividad, entusiasmo, con dueños de empresas industriales argentinas, para ayudarse en varios aspectos, como la IA. Es una especie de grupo colaborativo de más de 180 personas, que generamos unos 30.000 puestos de trabajo”.

Sobre el fin del movimiento dijo: “Reunirse, como una generación que cree en todos los sectores. Trabajamos en comunidad, generando consensos. Venimos a romper y descontracturar con lo antiguo”.

Prosiguió sobre el lema, especificando el rol que tiene la industria en la nación: vínculos y cadenas de valor para el desarrollo.

Sobre el impacto de las importaciones comentó: “Lo que tiene el sector industrial es que hacemos reformas para que el sector sea productivo. Hay que ser, además, competitivos”.

En cuanto a las reformas laborales e impositivas, dejó en claro que “se habla mucho, pero la estamos esperando”.

Al ser consultado sobre la modernización industrial explicó que la idea es “abrir las fábricas, hacer turismo industrial como excursión, mostrar la nueva imagen del industrial argentino: qué hace y cómo es”.

Finalmente, en cuanto al alza de la divisa norteamericana, comentó: “Siempre que hay elecciones, hay incertidumbre. Es muy difícil vivir en un país en el que no sabes qué va a pasar”, concluyó.