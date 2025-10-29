En relación con la llegada de la policía a la institución, Galeano explicó que estaba escrito que “se le daba aviso al médico de guardia, el médico de guardia llamaba a la policía, la policía se apersonaba en la institución e ingresaba al sector de internación, además con un objetivo totalmente de atemorizar a la persona”.

“De alguna manera la persona se tranquiliza y accede a la práctica que sea que se le está queriendo implementar, ya sea la sujeción mecánica, ya sea el inyectable de una medicación o lo que fuese”, indicó.

Agregó que la práctica “parecía formar parte como un recurso más del abordaje de crisis; se justificaba por el hecho de que había poco personal de enfermería y que, en su mayoría, el personal de enfermería son mujeres”.

Al ser consultada sobre cómo llegaron a la clínica a inspeccionar, mencionó que hubo un monitoreo habitual el año pasado, donde se había dado con “algunas cuestiones que se las habíamos informado al Ministerio de Salud por vía administrativa”.

Este año “volvimos a tomar intervención a partir de esta noticia que fue de público conocimiento respecto al fallecimiento de una persona en el instituto, que por lo menos, y para no anticiparnos, podemos decir que al acceder a la información pudimos ver que hubo un manejo, de entrada, irregular por parte del instituto”.

Galeano profundizó en torno a este tipo de situaciones que, advirtió, son casi rutina en los establecimientos privados de salud mental de toda la provincia.

“Hay una cuestión en donde, obviamente, las clínicas privadas se manejan desde la lógica de mercado y desde la lógica de trabajar con obras sociales y demás. Entonces, obviamente que hay una cuestión económica”, puntualizó.

“También es cierto que hay muy escaso personal de enfermería que esté capacitado para trabajar con personas con padecimiento de salud mental”, reconoció.

Galeano también respondió sobre la posibilidad de una búsqueda de responsabilidades en el ámbito penal.

Indicó que penalmente “ya hay una intervención, pero que está centrada, obviamente, en la investigación de cómo fue el fallecimiento de esta mujer, que fue la que motivó nuestra intervención este año”.

“Por nuestra parte, el habeas corpus está tramitándose en el juzgado de familia. Nuestra solicitud concreta de las medidas urgentes que pedíamos tenía que ver con que cesen las vulneraciones de derechos más gravosas que habíamos relevado”, explicó.

Por último, se refirió a la situación de quienes están internados.

“Hay una cuestión en donde históricamente se ha desestimado la palabra de las personas con padecimiento de salud mental, solamente por el hecho de que tuvieran un diagnóstico psiquiátrico”, afirmó.

En ese sentido, “hablamos con las personas que están alojadas y es desde ahí que podemos relevar, muchas veces, vulneraciones de derechos de las que están siendo víctimas”.

“Quienes deberían dar las recomendaciones terapéuticas —porque la intervención de nuestro equipo, que es un equipo interdisciplinario, no es una intervención en términos asistenciales o de abordaje, sino de relevamiento de las condiciones en las que se encuentran las personas—, deberían ser el equipo terapéutico responsable de cada una de las instituciones, que obviamente conoce tanto la trayectoria de vida como, se supone, debería estar en contacto con los referentes familiares; ellos deberían poder abordar estrategias conjuntas y dar cuenta a los referentes familiares de la situación de la persona”.