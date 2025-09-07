“Los fiscales lidiaron con muchas cosas que no deberían haber tenido que pasar. Si bien aún no tenemos los números, las expectativas están más que cumplidas; La Libertad Avanza va a tener un buen número de concejales”, expresó Celeste Arouxet.

“Vamos superando meta tras meta; hemos crecido con el paso de los años. Muy esperanzados en lo que ha sido una elección muy reñida, pero esperamos los resultados con altas expectativas”, reflexionó Lascano.

Respecto al resultado de la alianza entre el PRO y LLA, Celeste Arouxet destacó que la gente apoyó esta medida y que el resultado “se ve en las urnas”.