En referencia al cambio de formato físico al virtual dijo: "Estamos teniendo problemas en la entrega de insumos. Hay atrasos por los cambios de autoridades. En la provincia de Buenos Aires se entrega una constancia de aprobación de trámite y, con esa constancia, se consigue la digital".

Respecto al trámite de legalización de la licencia digital manifestó: "A las personas se les informa cuándo van a llegar los plásticos. Hay una dinámica de entrega. En la última renuncia del director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial hubo atrasos en las entregas".

En son de aclarar, la funcionaria remarcó: "El formato digital es legal en otras provincias. Se puede presentar la aplicación, mientras que en Buenos Aires no. Deben tener el plástico. La aplicación Mi Argentina sirve en otras provincias, según las categorías; depende en qué tipo de vehículos se transita".

Finalmente, sobre los trámites y costos: "Más de cien trámites por día, sean renovación u original. Los costos dependen de la edad y de las categorías de vehículos, siempre hablando de lo local, sumado a la boleta de Nación y Provincia".

Dentro de los requisitos que se piden dijo: "El psicofísico del médico, hasta los 85, con renovaciones según la edad del tramitante. La semana que viene vamos a estar poniendo al día la entrega de licencias".